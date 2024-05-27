Утомлене обличчя, арфа, лопата: для iOS 18 анонсували нові емоджі

Тепер користувачі Apple отримають нові смайлики в оновленому iOS 18. Розробники додадуть емоджі втомленого обличчя, відбитка пальця, безлистого дерева, коренеплоду, арфи, лопати і клякси.

Анонсували сім нових емодзі для iOS 18, що готують до запуску. Про це пише видання Dexerto.

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Unicode запустив бета-тестування цих емодзі до 2 липня. Після цього анонсують остаточний набір, й Apple, Google і Microsoft зможуть додати їх до своїх систем.

Виробникам смартфонів, таким як Apple, часто потрібні місяці для створення схвалених нових ілюстрацій емодзі, тому до виходу iOS 18 Apple, швидше за все, додасть нові символи в iOS 18.4 до 2025 року, коли вийде iOS 3.

Нові смайлики / unsplash

Очікується, що Apple представить оновлення iOS 18 на своїй майбутній конференції WWDC 10 червня. Однак не варто очікувати, що це відразу з’явиться на вашому телефоні. Оновлення, ймовірно, з’явиться на пристроях не раніше вересня 2024 року, і якщо чутки правдиві, iOS 18 може змінити правила гри.

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