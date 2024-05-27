Експерти розібрали новенький iPad Air: їхній вердикт щодо ремонту гаджета невтішний

Експерти з розбирання iFixIt взяли в руки нещодавно оновлений 13-дюймовий iPad Air від Apple. Вони розібрали пристрій, щоб дізнатися, наскільки складно буде його ремонтувати.

Це модель 6-го покоління з кастомним процесором M2 всередині, який був представлений під час заходу Apple "Let Loose" на початку цього місяця. Попереджаємо, ремонт своїми руками – це зовсім не просто.

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Не те, щоб у звичайного користувача було багато причин ламати iPad, але навіть доступ до акумулятора – основна причина, чому хтось може наважитися на самостійний ремонт – є рутинною роботою.

У відео, опублікованому на ютубі, ведучий зазначає, що "проникнення всередину iPad завжди означало три речі: нагрівання, підглядання і сподівання". Однак це не означає, що це неможливо. Звичайно, iFixIt продає цілий ряд інструментів, які допомагають ентузіастам, що займаються ремонтом своїми руками, розбирати свої електронні пристрої, і новітній iPad Air не є винятком. Однак, це все ще складно.

Основною проблемою є "міцний" клей, який утримує дисплей на корпусі. Щоб видалити клей, особливо навколо "вибагливого дальнього краю" планшета, потрібні обережні та рішучі зусилля. У підсумку, клей повинен забезпечити міцне з'єднання між дисплеєм і корпусом, але якщо вам коли-небудь знадобиться потрапити всередину, доведеться добряче попрацювати.

Потрапити всередину було непросто, і ви можете собі уявити, що через пару років, коли цим хлопцям знадобиться заміна батарей, це буде ще одна дорога частина супутнього збитку,

– коментує ведучий.

Новий iPad Air розбирають експерти: дивіться відео

Потрапивши всередину, користувачі знайдуть п'ять "суперрозтяжних" застібок під акумуляторними блоками. Хороша новина полягає в тому, що ці планки дійсно є єдиною перешкодою для заміни батареї (коли вона вже всередині). З усім тим, ми подивилися вартість ремонту акумулятора в останньому iPad Air, і на сайті Apple вона становить $149. Для тих, хто має план AppleCare+, це безплатно.

Відео розбирання демонструє не лише акумулятор, а й вилучення логічної плати та кількох інших деталей. Це показує, що динаміки, які набагато більші, ніж у попередньому iPad Air, і дуже тонкі, так само незамінні, як і в iPad Pro. Вони інтегровані в корпус за допомогою магнітів, які щільно приклеєні до динаміків.

Новітній iPad Air від Apple отримав досить жахливу оцінку 3 з 10 за ремонтопридатність. Частково причиною низької оцінки є відсутність офіційної документації від Apple про те, як користувач може спробувати виконати ремонт своїми руками, а також історія компанії Apple з пропозицією запасних частин.

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Це не дивно, враховуючи те, що ми бачили з кожним попереднім планшетом iPad. Apple ніколи не розробляла ці пристрої таким чином, щоб їх можна було відремонтувати своїми руками, і це не змінилося з iPad Air 6.