У ТікТок з'явиться обмеження часу на використання застосунку

У додатку ТікТок будуть нові функції, які нагадуватимуть користувачам, що час робити перерву у програмі. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

У ТікТок повідомили, що планують запровадити обмеження по часу для користувачів застосунку. Нові функції передбачають, що користувачі зможуть контролювати кількість часу, який проводять в соцмережі, а також зможуть встановлювати обмеження на використання.

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Не хвилюйтеся, адже сповіщення та нагадування ви встановлюватимете самі. До того ж ви зможете переглянути, скільки вже провели часу в ТікТок, відкривали додаток тощо. ТікТок сповіщатиме, коли ви більше "сиділи" у застосунку – вдень чи вночі.

Такі нововведення обґрунтовані тим, що діти у віці від 13 до 17 років витрачають на додаток дуже багато часу – понад 100 хвилин на день.

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