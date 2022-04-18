У Telegram з'явилися нові функції: автовидалення, переклад українською та інші

Месенджер Telegram презентував оновлення для користувачів. Тепер доступно понад 10 нових змін у додатку. Читайте далі та дізнайтеся, які саме оновлення стосуються безпосередньо вас.

У месенджері Telegram оновився дизайн інтерфейсу під час зміни номера телефону, додалися нові анімовані емодзі, з'явилося налаштування автовидалення повідомлень. Також є можливість додавати нові звуки сповіщень, оформляти боти як вебсайти, пересилати повідомлення у вигляді цитати, перекладати їх українською.

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Оновлення в Telegram:

Переклад українською

Розробники покращили переклад для платформи iOS та додали нові мови перекладу, зокрема, українську.

Автовидалення повідомлень

Користувачі можуть встановлювати автовидалення повідомлень. Ця функція передбачає будь-який період.

Змінений час вимикання сповіщень

Ви можете вимикати сповіщення доти, доки вам зручно. Встановіть конкретний час і дату.

Нові звуки сповіщень

Відтепер користувач може створювати та додавати до кожного чату конкретні звуки сповіщень.

Пересилання цитат

Пересилати повідомлення можна буде у вигляді цитат. Тобто ви надсилаєте чиєсь повідомлення в інший чат і всі побачать ім'я автора та його текст.

Новий функціонал чат-ботів

Боти можна перетворити на сайти. Якщо оформити його за допомогою JavaScript, то користувачі зможуть формувати замовлення та оплачувати.

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