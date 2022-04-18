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Чим відрізняється російський і український сухпайки: Дурнєв зробив огляд армійської їжі
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Олексій Дурнєв разом з Лєрою Мандзюк протестував сухпайки ЗСУ та росіян. Вони визначили, чий сухпайок смачніший. Також залишилися питання без відповіді: навіщо росіяни їдять болото й чому їхня вечеря схожа на собачу їжу.
Олексій Дурнєв веде на своєму Ютуб-каналі шоу "Їжа Дурнєва", у якому куштує та порівнює різні страви з різних закладів – від їдальні Верховної Ради до найдорожчих ресторанів столиці. На цей раз він запросив у гості стендап-комікесу Лєру Мандзюк, з якою вони порівняли набір їжі на день для українського солдата та сухпайок російського окупанта.
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Олексій отримав від знайомих сухпайок російської армії, який вилучили у полоненого окупанта. Для порівняння йому також надали два українські сухпайки – з Одеси та заходу України. Для початку Дурнєв ознайомився зі складом кожного сухого пайка. Далі вони розпакували їх та оцінили загальний вигляд наповнення. Після цього окремо продегустували сніданки, обіди, вечері та десерти з кожного сухпайка.
"Гидко брати це до рук" – одна з перших фраз Олексія щодо російського сухпайка. Знав би він, що потім буду випльовувати те, чим харчується армія окупантів. Хоча у мережі давно ширяться меми про російські сухпайки, які прострочені та непридатні для вживання.
Розбір сухпайків ЗСУ та росіян у відео:
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