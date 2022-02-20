Ці знаки Зодіаку не вміють спокійно розлучатись

Стосунки не завжди можуть бути щасливими та тривати вічно, тож часто можуть завершуватись розривом. Але деякі люди зовсім не вміють прощатись з колишнім партнером. Які знаки Зодіаку не можуть спокійно розійтись - читайте далі.

Деякі знаки Зодіаку не так легко сприймають розрив та зовсім не готові втрачати стосунки навіть тоді, коли вони були далеко не ідеальними. Астрологи розповіли, хто не може швидко змиритись з розлукою.

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Овен. Представники цього знаку Зодіаку дуже швидко знаходять спільну мову з людьми та миттєво до них звикають. Тож навіть невелика розлука може серйозно вдаряти по їхньому моральному стану. До того ж Овни можуть бути дуже настирливими та нетерплячими. Після розірвання стосунків їм дуже складно сконцентруватись на роботі та справах, не пов'язаних з особистим життям.

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Діва. Такі люди з легкістю аналізують все навколо, адже їм потрібно бути впевненими у своєму наступному кроці, а також контролювати все, що лише можна. Якщо ж розлука після коротких стосунків майже не вибиває їх з ритму, то серйозні стосунки, що завершились, можуть справді змусити Дів піти на крайнощі. Ситуація може дійти до депресії та намагань усіма силами повернути втрачене.

Риби. Якщо представники цього знаку Зодіаку вирішили, що перед ними їхня доля, то вони дуже сильно прив'язуються до людини та не готові відпускати її навіть на крок. Тому розрив для них є дуже болючим, а прийняття настає зовсім не швидко. Тоді Риби закриваються від всього світу, уникають спілкування та можуть забути про роботу. Тому їм важлива підтримка, щоб повернутись до нормального життя.

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