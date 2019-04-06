Усього за хвилину: інфографіка, яка розказує про активність у соцмережах

За кожні 60 хвилин користувачі роблять безліч рухів у мережі / BINTO

Видання Visual Capitalist опублікувало інфографіку з даними про дії користувачів мережі по всьому світу за одну хвилину. Дізнайтесь, що ж роблять кожні 60 секунд люди з різних куточків світу.

Отже, за 60 секунд користувачі встигають зробити майже 4 мільйони пошукових запитів у Google.

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1,4 мільйона свайпів у Tinder для пошуку секс-партнерів. Понад 41 мільйони відправлених повідомлень у месенджерах. Причому, деякі показники виросли у понад два рази у порівнянні з 2018 роком (наприклад, перегляди Netflix та скроли в Instagram).

Водночас, Snapchat і Twitter стали менш популярними у цьому році. Якщо у 2018 році за хвилину відправляли 481 тисячу твітів, то зараз усього 87,5 тисячі!

А тепер зізнайтесь чесно, на що ви найбільше витрачаєте часу у мережі?

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