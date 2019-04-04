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Google кумедно порівняв життя з очікуванням завантаження сайтів

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Google висміяв важкі сайти - фото 1
Google висміяв важкі сайти

Кожного активного користувача мережі шалено дратує той момент, коли певна сторінка відкривається цілу вічність. Саме про такі ситуації компанія Google зняла вельми кумедний ролик.

Відео – перший крок до боротьби з важкими сайтами, які надзвичайно довго вантажаться.

І ще: Як Apple прорекламували власну коробку для піци: відео

Технологічний гігант показав в одному відео, як тривале очікування виглядало б у реальному житті – у магазині, бібліотеці або кав'ярні.

Щось у цьому є!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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