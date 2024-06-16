Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро

Байрамі забив гол на 23 секунді матчу з Італією / фото з інстаграму Байрамі

Албанія встановила новий рекорд чемпіонату Європи. Їй. вдалося забити гол на 23 секунді першого тайму проти господарів турніру – Італії в Дортмунді.

Перед галасливим натовпом, що складався здебільшого з албанських уболівальників, необережне вкидання лівого захисника Федеріко Дімарко у власний штрафний майданчик дозволило Недіму Байрамі увійти в гру. І він пробив високо в сітку повз Джанлуїджі Доннарумму, який опинився на мілині.

Це цікаво: "Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну

Гол ще більше оживив і без того галасливий натовп, і незабаром можна було бачити дим, що клубочився з кінця, де перебувало найбільше албанських вболівальників, хоча фанати в червоних футболках були розкидані по всій трибуні.

Гол Байрамі побив попередній найшвидший гол на чемпіонатах Європи, забитий росіянином Дмитром Кириченком у ворота Греції на 67-й секунді матчу групового етапу у 2004 році.

Однак Албанії не довелося довго утримувати свою перевагу, через 10 хвилин після подачі Лоренцо Пеллегріні Алессандро Бастоні головою зрівняв рахунок.

Краще було для Італії, яка вийшла вперед через п'ять хвилин, коли Ніколо Барелла пробив з лінії штрафного майданчика, що стало чудовим початком гри.

Півзахисник "Сассуоло" Байрамі, як і багато інших албанських гравців, грає за свій клуб в Італії, і це додало елементу суперництва у великому матчі групового етапу.

Зауважимо, що поєдинок завершився з рахунком 2: 1 на користь Італії. Албанії не вдалося зрівняти рахунок.

Читайте також: Збірна України оголосила заявку на Євро-2024: список футболістів

Перед грою в Дортмунді було багато поліції, а також поліцейський гелікоптер, який кружляв над головою, але гра розпочалася без жодних проблем, оскільки вболівальники радісно змішувалися.