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"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну

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Футболісти збірної України - фото 1
Футболісти збірної України

13 гравців збірної України, чиї рідні міста постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, записали відеозвернення до світу перед стартом чемпіонату Європи.

Ролик зі зверненням спортсменів опублікувала Українська асоціація футболу.

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У відео 13 гравців збірної України рідні міста яких постраждали від російської агресії або були тимчасово окуповані, звернулися до прихильників футболу зі всього світу.

Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу! – йдеться у зверненні.

Футболісти представляють наступні міста:

  • Красноград, Харківщина – Андрій Лунін та Михайло Мудрик
  • Велика Новосілка, Донеччина – Микола Шапаренко
  • Запоріжжя – Сергій Сидорчук
  • Макіївка, Донеччина – Олександр Зубков
  • Донецьк – Максим Таловєров та Анатолій Трубін
  • Саки, Крим – Микола Матвієнко
  • Радомишль, Житомирщина – Олександр Зінченко
  • Житомир – Руслан Малиновський
  • Черкаси – Артем Довбик
  • Вінниця – Віктор Циганков
  • Київ – Ілля Забарний

На груповому етапі ЧЄ-2024 синьо-жовті зіграють зі збірними Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня). Матчі пройдуть, відповідно, у Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті.

Чемпіонат Європи стартував, 14 червня, о 22:00 за київським часом, матчем Німеччина – Шотландія. Його обслужить французька бригада під керуванням Клемана Тюрпена.

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Джерело: УАФ
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