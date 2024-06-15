"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну

13 гравців збірної України, чиї рідні міста постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, записали відеозвернення до світу перед стартом чемпіонату Європи.

Ролик зі зверненням спортсменів опублікувала Українська асоціація футболу.

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У відео 13 гравців збірної України рідні міста яких постраждали від російської агресії або були тимчасово окуповані, звернулися до прихильників футболу зі всього світу.

Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо усі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні. Наші міста хотіли би приймати Євро, але вони борються за свободу! – йдеться у зверненні.

Футболісти представляють наступні міста:

Красноград, Харківщина – Андрій Лунін та Михайло Мудрик

Велика Новосілка, Донеччина – Микола Шапаренко

Запоріжжя – Сергій Сидорчук

Макіївка, Донеччина – Олександр Зубков

Донецьк – Максим Таловєров та Анатолій Трубін

Саки, Крим – Микола Матвієнко

Радомишль, Житомирщина – Олександр Зінченко

Житомир – Руслан Малиновський

Черкаси – Артем Довбик

Вінниця – Віктор Циганков

Київ – Ілля Забарний

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 13, 2024

На груповому етапі ЧЄ-2024 синьо-жовті зіграють зі збірними Румунії (17 червня), Словаччини (21 червня) та Бельгії (26 червня). Матчі пройдуть, відповідно, у Мюнхені, Дюссельдорфі та Штутгарті.

Чемпіонат Європи стартував, 14 червня, о 22:00 за київським часом, матчем Німеччина – Шотландія. Його обслужить французька бригада під керуванням Клемана Тюрпена.

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