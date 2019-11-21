Усього 300 екземплярів: Jaguar представить ексклюзивну модель

Компанія Jaguar планує попрощатися з седаном XJ за допомогою "колекційної" спецверсії. Вона буде обмежена всього трьома сотнями екземплярів. Що ж іще відомо про майбутню новинку компанії?

Остання партія з 300 седанів Jaguar XJ поточного покоління, перед тим як модель на конвеєрі змінить наступник, вийде на ринок під ім'ям XJ Collection Special Edition. Спецверсія буде доступною тільки у США за ціною від 85 тисяч доларів.

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Прощальна модифікація XJ базується на довгобазовому варіанті XJL Supercharged з компресорною п'ятилітровою "вісімкою" і заднім приводом. У специфікації для американського ринку двигун видає 477 кінських сил і 575 Нм крутного моменту і працює в парі з восьмидіапазонним автоматом. З місця до 60 миль на годину (96 кілометрів на годину) такий седан розганяється за 4,9 секунди, а його максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину.

Послом спецверсії Jaguar XJ стала актриса Олександра Даддаріо, що здобула популярність після ролі Аннабет Чейз в екранізації романів про Персі Джексона.

Колекційне видання Jaguar XJ відрізняється ексклюзивними поєднаннями кольорів кузова та салону, декоративними панелями з дубового шпону з лазерним гравіюванням, недоступною для інших версій седана, пам'ятним відбитком у салоні з текстом "XJ One of 300 Collection". У стандартне оснащення машини увійшли адаптивний круїз-контроль, помічник при парковці, камери кругового огляду та всесезонні шини.

Седан нового покоління не буде схожий на традиційні автомобілі цього сегменту. Модель перейде на електротягу, що дасть більше свободи дизайнерам, і стане просторішою. Тизер наступника XJ показали на франкфуртському автосалоні під час презентації нового Land Rover Defender.

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