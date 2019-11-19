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Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають

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Копію Ford GT40 виставлять на аукціон - фото 1
Копію Ford GT40 виставлять на аукціон / mecum.com

Гоночний болід Ford GT40 з фільму "Форд проти Феррарі", який йде в українському прокаті, вже виставили на продаж. Блакитне авто є копією реальної машини, яка тріумфувала на перегонах 1966 року.

Американський аукціонний дім Mecum вже у січні 2020 року збирається продати точну копію блакитного боліда Ford GT40, яку можна побачити у фільмі "Форд проти Феррарі". Поки невідомо, якою буде стартова вартість, однак цифра точно буде вражаюча.

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Річ у тому, що Superformance з Каліфорнії для зйомок стрічки зробило неймовірну копію реального авто Ford GT40, яке стало тріумфатор гонки Ле-Мана 1966 році. Тоді за кермом сидів легендарний гонщик Кен Майлз. Майбутній лот має не лише ідентичний малюнок на дисках і схожість скління, а й оздоблення салону. А от технічні показники справді відрізняються, адже копія має новіші деталі.

Ще одним приємним бонусом є те, що з Ford GT40 йдуть автографи сина Кена Майлза, а також глави техбригади Shelby American Чарлі Агапіу.

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369090

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369091

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369092

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369093

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369094

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369095

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369096

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369097

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369098

Форд проти Феррарі: гоночний Ford GT40 з фільму продають - фото 369099

Джерело всіх фото: mecum.com

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Джерело: korrespondent.net
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