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Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит

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Очікування та реальність у їжі - фото 1
Очікування та реальність у їжі

Реклама продуктів чудово працює не лише з голодними людьми, але інколи реальність значно відрізняється, від того, що пропонують заклади. Саме такими фото й діляться у мережі, змушуючи добряче думати перед тим, чи замовляти щось новеньке і смачненьке.

Для закладів нормальною практикою є знімки страв у меню, адже це допомагає відвідувачам краще зрозуміти, що саме вони хочуть та як це виглядає. Але інколи трапляється таке, що фотограф попрацював красивіше, аніж кухар.

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Саме такими епічними ситуаціями активно діляться на платформі Reddit. Цей момент, коли очікування і реальність не збігаються майже ні в чому. Дуже сирна паста перетворюється у невелику порцію макаронів, а веселковий напій насправді не такий яскравий.

day_cream / Reddit - фото 437464
day_cream / Reddit
obamainkhakis / Reddit - фото 437465
obamainkhakis / Reddit
Ellietanner / Reddit - фото 437466
Ellietanner / Reddit
Grand_Area / Reddit - фото 437467
Grand_Area / Reddit
theanti_girl / Reddit - фото 437468
theanti_girl / Reddit
gwenstefannypack / Reddit - фото 437469
gwenstefannypack / Reddit
Bitter-Arachnid / Reddit - фото 437470
Bitter-Arachnid / Reddit
Lochnagar / Reddit - фото 437471
Lochnagar / Reddit
sabbic1 / Reddit - фото 437472
sabbic1 / Reddit
KatAttack23 / Reddit - фото 437474
KatAttack23 / Reddit
TinySegwayJesus / Reddit - фото 437475
TinySegwayJesus / Reddit
CageyCanadian / Reddit - фото 437476
CageyCanadian / Reddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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