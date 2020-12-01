Очікування та реальність: епічні фото їжі, від яких зникає апетит

Реклама продуктів чудово працює не лише з голодними людьми, але інколи реальність значно відрізняється, від того, що пропонують заклади. Саме такими фото й діляться у мережі, змушуючи добряче думати перед тим, чи замовляти щось новеньке і смачненьке.

Для закладів нормальною практикою є знімки страв у меню, адже це допомагає відвідувачам краще зрозуміти, що саме вони хочуть та як це виглядає. Але інколи трапляється таке, що фотограф попрацював красивіше, аніж кухар.

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Саме такими епічними ситуаціями активно діляться на платформі Reddit. Цей момент, коли очікування і реальність не збігаються майже ні в чому. Дуже сирна паста перетворюється у невелику порцію макаронів, а веселковий напій насправді не такий яскравий.

day_cream / Reddit

obamainkhakis / Reddit

Ellietanner / Reddit

Grand_Area / Reddit

theanti_girl / Reddit

gwenstefannypack / Reddit

Bitter-Arachnid / Reddit

Lochnagar / Reddit

sabbic1 / Reddit

KatAttack23 / Reddit

TinySegwayJesus / Reddit

CageyCanadian / Reddit

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