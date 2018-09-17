Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

Усик вщент розкритикував фанатів Динамо

  • 17
Дивіться повний випуск Вацко Live з Усиком - фото 1
Дивіться повний випуск Вацко Live з Усиком / instagram

Абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик розкритикував уболівальників київського Динамо, які негативно ставляться до донецького Шахтаря.

Усик вважає, що вболівальники мають підтримувати свою улюблену команду, а не принижувати суперників.

І ще: Усик – Беллью: стала відома дата бою

"Чому у мене має бути до "Шахтаря" якесь вороже ставлення? Ця команда представляє Україну і грає на міжнародному рівні. Кожен з цих хлопців віддається, тренується, там багато наших співвітчизників. Мені дуже імпонує П'ятов. Як гравець, чоловік, українець..."

"Мені здається, ми стаємо дикунами, якщо команду з України вважаємо ворогом. Ця команда представляє нашу країну", – сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу Вацко Live.

Дивіться повний випуск Вацко Live з Усиком онлайн:

Читайте також: Брутальний мачо: Усик знявся у незвичайній фотосесії

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 379
П'ять причин, чому не можна пропустити Comic Con Ukraine
  • 12:35, 13 вересня
  • 260
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1844
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт