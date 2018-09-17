Усик вщент розкритикував фанатів Динамо

Абсолютний чемпіон у важкій вазі Олександр Усик розкритикував уболівальників київського Динамо, які негативно ставляться до донецького Шахтаря.

Усик вважає, що вболівальники мають підтримувати свою улюблену команду, а не принижувати суперників.

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"Чому у мене має бути до "Шахтаря" якесь вороже ставлення? Ця команда представляє Україну і грає на міжнародному рівні. Кожен з цих хлопців віддається, тренується, там багато наших співвітчизників. Мені дуже імпонує П'ятов. Як гравець, чоловік, українець..."

"Мені здається, ми стаємо дикунами, якщо команду з України вважаємо ворогом. Ця команда представляє нашу країну", – сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу Вацко Live.

Дивіться повний випуск Вацко Live з Усиком онлайн:

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