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Брутальний мачо: Усик знявся у незвичайній фотосесії

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Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / jetsetter

Світовий чемпіон Олександр Усик постав перед прихильниками у брутальному образі.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик взяв участь у фотосесії для видання Jetsetter. Прославненний український боксер постав перед своїми прихильникам в незвичному образі брутального мачо.

І ще: Олександр Усик відмовився від звання Героя України, і ось чому

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272101

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272105

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272095

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272096

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272094

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272097

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272099

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272102

Олександр Усик у брутальній фотосесії
Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272103
Олександр Усик у брутальній фотосесії
Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272098
Олександр Усик у брутальній фотосесії
Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272100
Олександр Усик у брутальній фотосесії
Олександр Усик у брутальній фотосесії - фото 272104
Олександр Усик у брутальній фотосесії

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Джерело: jetsetter
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