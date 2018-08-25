Брутальний мачо: Усик знявся у незвичайній фотосесії

Світовий чемпіон Олександр Усик постав перед прихильниками у брутальному образі.

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик взяв участь у фотосесії для видання Jetsetter. Прославненний український боксер постав перед своїми прихильникам в незвичному образі брутального мачо.

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Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

Олександр Усик у брутальній фотосесії

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