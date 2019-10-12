УСИК – ВІЗЕРСПУН онлайн трансляція: дивитись бій українською

Бокс Усик – Візерспун стартує на арені "Wintrust Arena" у Чикаго. У бою українець Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі, а його суперником буде 38-річний американський боксер Чазз Візерспун. До вашої уваги пряма онлайн трансляція!

Олександр Усик зійдеться у дебютному поєдинку з американцем Чаззом Візерспуном. 38-річний американський боксер – новий суперник нашого спортсмена, котрий замінив нідерландця Тайрона Спонга. Останнього дискваліфікували через виявлений допінг.

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Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30 за київським часом. Саме тоді й почнеться бій Усик – Візерспун. Аби не пропустити поєдинок нашого боксера, рекомендуємо поставити будильник!

Пряма трансляція бою Усик vs Візерспун – дивитися онлайн бокс 12 жовтня:

Відзначимо, що на рахунку 32-річного Олександра Усика 16 поєдинків, у кожному з яких він ставав переможцем. Зауважимо, що у 12 з 16 боїв наш боксер перемагав, нокаутувавши суперника. Після цього Усик вирішив перейти у суперважку категорію, аби перевірити свої сили! Натомість в активі Візерспуна 41 поєдинок: 38 перемог, з яких 29 – нокаути суперників. Зазначимо, що американський боксер ніколи не був володарем чемпіонських поясів.

Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Усик – Візерспун

Місце бою: арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США)

арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США) Дата бою : 13.10.2019

13.10.2019 Коли дивитись онлайн: бокс стартує о 04:30 13 жовтня

бокс стартує о 04:30 13 жовтня На якому каналі буде трансляція : "Інтер"

: "Інтер" Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ

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