Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

УСИК – ВІЗЕРСПУН онлайн трансляція: дивитись бій українською

  • 49
Дивіться онлайн бій Усик – Візерспун - фото 1
Дивіться онлайн бій Усик – Візерспун / gettyimages

Бокс Усик – Візерспун стартує на арені "Wintrust Arena" у Чикаго. У бою українець Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі, а його суперником буде 38-річний американський боксер Чазз Візерспун. До вашої уваги пряма онлайн трансляція!

Олександр Усик зійдеться у дебютному поєдинку з американцем Чаззом Візерспуном. 38-річний американський боксер – новий суперник нашого спортсмена, котрий замінив нідерландця Тайрона Спонга. Останнього дискваліфікували через виявлений допінг.

І ще: Бокс Усик – Візерспун : де і коли дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019

Програма "Великий бокс" стартує на "Інтері" о 04:30 за київським часом. Саме тоді й почнеться бій Усик – Візерспун. Аби не пропустити поєдинок нашого боксера, рекомендуємо поставити будильник!

Пряма трансляція бою Усик vs Візерспун – дивитися онлайн бокс 12 жовтня:

Відзначимо, що на рахунку 32-річного Олександра Усика 16 поєдинків, у кожному з яких він ставав переможцем. Зауважимо, що у 12 з 16 боїв наш боксер перемагав, нокаутувавши суперника. Після цього Усик вирішив перейти у суперважку категорію, аби перевірити свої сили! Натомість в активі Візерспуна 41 поєдинок: 38 перемог, з яких 29 – нокаути суперників. Зазначимо, що американський боксер ніколи не був володарем чемпіонських поясів.

Дивіться разом з нами поєдинок і вболівайте за українця!

Коли і де дивитися бій Усик – Візерспун

  • Місце бою: арена "Wintrust Arena" (Чикаго, США)
  • Дата бою: 13.10.2019
  • Коли дивитись онлайн: бокс стартує о 04:30 13 жовтня
  • На якому каналі буде трансляція: "Інтер"
  • Де буде онлайн трансляція бою: на сайті Радіо МАКСИМУМ

До теми: Олександр Усик – Чазз Візерспун: прогноз і ставки букмекерів на бокс

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 800
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 352
На власному досвіді: 5 правил успішного перетину кордону
  • 11 жовтня, 11:15
  • 1594
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Спорт