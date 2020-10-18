Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом

Несподівана поразка Василя Ломаченка у бою з Теофімо Лопесом викликала бурхливе обговорення у соцмережах. І поки сам українець не погоджується з результатом поєдинку, то користувачі не так приязно про нього відгукуються.

У ніч на 18 жовтня пройшов бій за звання абсолютного чемпіона у легкій вазі, у якому Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу за кількістю балів. Сам Ломаченко вважає поразку несправедливою, а от в соцмережах не надто підтримуються українського боксера. Зібрали реакцію мережі на бій Ломаченко - Лопес.

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Почнемо із колег-боксерів, які хоч і позитивно відгукувались про Ломаченка, однак заробили на його провалі. Серед таких опинився Флойд Мейвезер, який поставав на перемогу Лопеса $6,5 тисяч, тож заробив $20 тисяч, виставивши чек в Instagram.

Український боксер середньоваговик Іван Редкач також підбадьорював Василя Ломаченка після бою, але поставив ще круглішу суму на його поразку. Тож за цей поєдинок він отримав 73 тисячі доларів.



"У кожного механізму є свій ресурс і наш ідол також не залізний. Не судіть строго. Вася, ми всі, вся Україна з тобою! Чекаємо назад на ринг!".

Яка ж реакція у глядачів?

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