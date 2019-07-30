Усик станцював за кермом позашляховика: веселе відео

Відомий український боксер Олександр Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео. Веселий ролик з'явився у соцмережі Instagram.

На відео видно, як у позашляховика опускається бічне скло і Усик, який у цей час перебуває за кермом авто, починає танцювати під пісню "В останній раз" російської групи "Miyagi і Ендшпіль".

Це цікаво: Канделакі погодилась, Астаф'єва – ні: Мілевський розповів про секс із зірками

Варто відзначити, що гарний настрій боксера може бути пов'язаний з тим, що Усик почав підготовку до свого першого бою в суперважкій вазі, який раніше був відкладений через травму спортсмена.

Читайте також: Даша Астаф'єва в корсеті і трусиках розбурхала мережу: пікантні фото