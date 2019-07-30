Даша Астаф'єва в корсеті і трусиках розбурхала мережу: пікантні фото

Українська секс-бомба Даша Астаф'єва знову "підкинула" шанувальникам новий привід для захоплення. Красуня знялася у черговій розкішній та звабливій арт-фотосесії. Чуттєві кадри продемонстрували чудову фігуру артистки.

Зйомка проходила з незвичайним "героєм". Так, Даша Астаф'єва позувала в атласному корсеті тілесного відтінку і чорних стрінгах. Образ довершили лише туфлі. Волосся красуня зібрала в просту зачіску на потилиці.

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Крім цього, артистка у новій фотосесії обігрувала античним бюст чоловіка, "граючи з ним в любов".

"Вона може вкрасти твоє серце", – йдеться у підписі до гарячих кадрів. Відомо також, що автором зйомки виступила фотограф Анна Фатєєва. На її instagram-сторінці й були розміщені ці знімки.

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