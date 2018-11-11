Усик переміг Белью, відправивши його у нокаут

Бій Усик vs Белью відбувся у Манчестері, і в запеклому поєдинку переміг українець! Він захистив усі свої чотири пояси та титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Натомість Тоні Белью залишився ні з чим.

Олександр Усик – непереможний! Це вже 16 перемога українця на профі-рингу. У бою проти британця Тоні Белью він захистив титул абсолютного чемпіона світу у важкій вазі та зберіг пояси WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring.

Усик і Беллью акуратно почали поєдинок, придивляючись один до одного, але вже з другого раунду суперники перейшли до активних дій. Усик більше влучав у британця, але і той наносив неприємні удари. При цьому Белью поводився досить розкуто, демонструючи гримаси в стилі Роя Джонса.

Бій Усик - Белью 10-11-2018

Загалом Белью відмінно витримував таймінг, до екватора бою, як мінімум, не поступаючись Усику за очками. Напевно, розумів це й українець, який прибавив в другій половині бою. Уже в сьомому раунді Олександр провів відмінну двійку, але Белью вистояв. Однак у восьмому раунді Усик не залишив супернику шансів: він впевнено нокаутував Белью, відправивши його на канвас. Пишаємося!

Усик захистив титул абсолютного чемпіона

Як це було: Онлайн трансляція бою УСИК – БЕЛЬЮ