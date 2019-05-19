Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Дункан Лоуренс

Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом

  • 3
Наталя Могилевська - фото 1
Наталя Могилевська / instagram

Популярна українська співачка Наталя заглянула на одну з київських вечірок і потрапила на святкування дня народження співачки Камалії. Ефектний фотосет з'явився на сторінці артистки в Instagam.

Так, знімки вийшли яскравими й вибуховими, а проведення часу для співачки – насичене і веселе. Наталя навіть встала за діджейський пульт і явно насолоджувалася тим, що відбувається. Вона сміється і веселиться, відриваючись в компанії друзів.

І ще: Тіна Кароль вразила мережу пікантним кадром

На одному з кадрів виконавиця позувала разом з телеведучою Катею Осадчою, якій зірка дала відверте інтерв'ю. На іншому – позує разом з фешн-фотографом Сонею Плакидюк.

Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом - фото 328627

Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом - фото 328628

Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом - фото 328629

Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом - фото 328630

Читайте також: Мадонна вразила епатажним виступом у фіналі Євробачення 2019: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
  • 16 травня, 18:21
  • 215
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 658
Популярний рок: найкраща альтернативна музика тижня
  • Вчора, 15:50
  • 126
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз