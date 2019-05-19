Наталя Могилевська показала, як відривалася за діджейським пультом

Популярна українська співачка Наталя заглянула на одну з київських вечірок і потрапила на святкування дня народження співачки Камалії. Ефектний фотосет з'явився на сторінці артистки в Instagam.

Так, знімки вийшли яскравими й вибуховими, а проведення часу для співачки – насичене і веселе. Наталя навіть встала за діджейський пульт і явно насолоджувалася тим, що відбувається. Вона сміється і веселиться, відриваючись в компанії друзів.

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На одному з кадрів виконавиця позувала разом з телеведучою Катею Осадчою, якій зірка дала відверте інтерв'ю. На іншому – позує разом з фешн-фотографом Сонею Плакидюк.

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