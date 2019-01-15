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Усик показав, куди відправився відпочивати

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Олександр Усик - фото 1
Олександр Усик / instagram

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик показав новий знімок з відпустки.

На знімку знаменитий український боксер позує в футболці з емблемою "Динамо" на тлі готелю і казино на березі Marina Bay в Центральному регіоні у Сінгапурі. Відповідну фотографію Усик оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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"Правильна країна, в якій немає корупції, не можна жувати жуйку і багато іншого. І всіх все влаштовує. Всім мир", – йдеться у підписі до фотографії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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