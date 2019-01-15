Усик показав, куди відправився відпочивати

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик показав новий знімок з відпустки.

На знімку знаменитий український боксер позує в футболці з емблемою "Динамо" на тлі готелю і казино на березі Marina Bay в Центральному регіоні у Сінгапурі. Відповідну фотографію Усик оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

І ще: Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

"Правильна країна, в якій немає корупції, не можна жувати жуйку і багато іншого. І всіх все влаштовує. Всім мир", – йдеться у підписі до фотографії.

Читайте також: Український телеведучий здивував яскравим сніданком в Африці