Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Український телеведучий здивував яскравим сніданком в Африці

  • 6
Телеведучий Олександр Скічко - фото 1
Телеведучий Олександр Скічко / instagram

Український телеведучий Олександр Скічко з сім'єю відправився на відпочинок в Африку – вони вже побували на сафарі в окрузі Самбуру в Кенії, тепер же шоумен показав яскраві кадри того, як пройшов один з їхеії сніданків. Вражаючими знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Разом з дружиною Єлизаветою Юрушевої і її сином від попереднього шлюбу Данилом вони провели ранок в розкішному і незвичайному готелі "Giraffe Manor" – "Садибі жирафів" у передмісті Найробі. Там жираф розводять і випускають назад на природу, щоб забезпечити існування виду.

І ще: Олександр Усик долучився до флешмобу в честь співачки Adele

Скічко зафіксував незабутні моменти, коли ці тварини склали компанію під час одного із сніданків. На фото жираф заглядає до них у вікно і вивчає, що ж є смачненького на столі.

"Уже годину намагаюся поснідати, поки випив тільки каву! Знайомтесь, нова модель африканська пилососу", – підписав фото телеведучий.

Читайте також: Надя Дорофєєва показала екстремальні розваги на відпочинку у Дубаї

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2469
Старий Новий рік 2019: традиції, прикмети і заборони
  • Вчора, 18:22
  • 1830
Привітання з Днем ангела Василя 2019 і картинки на іменини Васі
  • Вчора, 15:00
  • 22448
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз