Український телеведучий здивував яскравим сніданком в Африці

Український телеведучий Олександр Скічко з сім'єю відправився на відпочинок в Африку – вони вже побували на сафарі в окрузі Самбуру в Кенії, тепер же шоумен показав яскраві кадри того, як пройшов один з їхеії сніданків. Вражаючими знімками він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Разом з дружиною Єлизаветою Юрушевої і її сином від попереднього шлюбу Данилом вони провели ранок в розкішному і незвичайному готелі "Giraffe Manor" – "Садибі жирафів" у передмісті Найробі. Там жираф розводять і випускають назад на природу, щоб забезпечити існування виду.

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Скічко зафіксував незабутні моменти, коли ці тварини склали компанію під час одного із сніданків. На фото жираф заглядає до них у вікно і вивчає, що ж є смачненького на столі.

"Уже годину намагаюся поснідати, поки випив тільки каву! Знайомтесь, нова модель африканська пилососу", – підписав фото телеведучий.

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