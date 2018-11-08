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Усик показав фокус із телефоном, який ви не зможете повторити: відео

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УСИК готується до бою у гарному настрої - фото 1
УСИК готується до бою у гарному настрої

Чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик перед боєм з британцем Тоні Белью показав, що він не тільки відмінний спортсмен – а ще й справжній фокусник. Зацініть відео!

Під час тренувального процесу Олександр Усик знаходить час на розваги. У мережі з'явилося відео, як боксер показує фокус.

Це цікаво: Коли і де дивитися онлайн трансляцію бою Усик – Белью

На ролику Усик тримає смартфон у лівій руці, а правою затискає зап'ястя. Опісля спортсмен перевертає ліву руку, однак телелефон не падає на землю. Магія!

До теми: Белью зробив сміливу заяву про Олександра Усика

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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