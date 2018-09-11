Британський боксер зробив сміливу заяву про Олександра Усика

Відомий британський боксер Тоні Белью впевнений, що одним ударом нокаутує українця Олександра Усика.

Тоні Белью, який хотів цьогоріч зустрітися на рингу з Олександром Усиком, вважає, що не варто недооцінювати його досвід і він легко нокаутує українця. Варто додати, що промоутер англійця переконаний, що бій пройде вже у 2019 році.

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"Я стоятиму на одному рингу з феноменальним боксером. Усик приніс на професійний ринг стиль любительського боксу... Але я не буду стояти та милуватись ним. Покажу свій максимум, потім подивимось, як він протистоятиме цьому," -– впевнено зазначив Белью.

Він також розповів, що його не раз клали на підлогу, однак він завжди підіймався. Тому британець має досвід у такому.

"Звісно ж, я стежитиму за Усиком. Якщо чесно, думаю, він знайде у мене більше недоліків, аніж я у нього. Однак я маю такий удар, якого нема у нього. "Вирублю" одним ударом, мені потрібен один момент, однак його помилка, а тоді я завдам йому удару", -– наголосив Белью.

Белью розповів, як переможе Усика / Вголос

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