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Усик кардинально змінив імідж у свій день народження: фотофакт

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Український чемпіон Олександр Усик - фото 1
Український чемпіон Олександр Усик / TheRing

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) зважився на кардинальну зміну іміджу. Зацініть перевтілення боксера!

17 січня Олександр Усик відзначає своє 32-річчя. З нагоди свята спортсмен вирішив зробити собі подарунок та ... поголився налисо! У своєму Instagram боксер також показав фото процесу свого перевтілення.

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Можливо, на такий крок Усика надихнув відпочинок на Балі в Індонезії, де він зараз і перебуває. Як вам новий образ Сашка?

Лисий Олександр Усик - фото 301733
Лисий Олександр Усик

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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