Усик і Ломаченко пожартували над оператором: кумедне відео

Непереможний український важкоатлет Олександр Усик продовжує підготовку до свого дебюту в супертяжах. Під час одного із занять українця попросили продемонструвати на камеру боксерську двійку. Але щось пішло не так.

Так, під час того, як Олександра Усика попросили показати певний боксерський елемент – "двійку", кримчанин вирішив обламати оператора. Боксер зобразив "двійку" у вигляді намальованої в повітрі цифри. Через мить виявилося, що подібний трюк витворив і Василь Ломаченко, який у цей момент перебував також у залі.

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"Щось не зрозумів, ви що змовились? Цей таку ж намалював тільки що", – заявила людина з камерою, на що Ломаченко кумедно відповів у властивому тільки йому стилі.

"Кожен боксер знає, що треба робити коли тебе просять показати двієчку. Боксери вони ж розумні хлопці: це не обов'язково руками махати, вона може виглядати по-різному", – жартівливо пояснив Василь, продемонструвавши відповідні жести.

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