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Найпростіший математичний приклад викликав суперечки в мережі

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Найпростіший математичний приклад викликав суперечки в мережі - фото 1

Користувач Twitter з ніком pjmdolI опублікував найпростіший приклад з математики і попросив допомогти з вирішенням. В результаті юзери в коментарях розділилися на два протилежні табори, кожен з яких захищав своє вирішення.

Опублікований приклад виглядає так – "8 ÷ 2 (2 + 2)=?". Користувачі мережі розділилися в думках. Одні вважали, що правильна відповідь – 16. Водночас інші наполягали на результаті 1.

До теми: Додавання у стовпчик: проста математична задача розділила користувачі мережі

Автор поста зазначив, що сам розв'язував приклад у такій послідовності: дія в дужках, множення, ділення.

Однак один з коментаторів припустив, що обидва варіанти вирішення є правильними, в залежності від того, чому віддати перевагу – множенню чи діленню.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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