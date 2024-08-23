Усик, Харлан, Матвієнко: Володимир Зеленський присвоїв нагороди за популяризацію України

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, Володимир Зеленський присвоїв ще одинадцятьом людям звання "Національна легенда".

До цього списку потрапили люди, які посилюють та прославляють Україну. Відповідне відео президент опублікував у Telegram.

До слова: До дня державного прапора біля Європарламенту розгорнули 30-метровий стяг України

Ці нагороди українські діячі отримали за популяризацію України у світі та внесок в оборону.

Серед нагороджених:

Ніна Матвієнко (посмертно) – українська співачка та акторка, народна артистка України,

Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп,

Олександр Дубовик – живописець, графік, монументаліст,

Олег Коростельов – гендиректор конструкторського бюро "Луч",

Іван Лукашевич – бригадний генерал,

Ігор Поклад – композитор,

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії,

Ольга Харлан – багаторазова чемпіонка та призерка Олімпійських ігор з фехтування на шаблях,

Віталій Хмель – ординатор, лікар, торакальний хірург Головного військового медичного клінічного центру "Центральний клінічний госпіталь" ДПСУ капітан медичної служби,

Ірина Юрченко – провідник пасажирського вагона виробничого підрозділу Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський,

Сергій Параджанов (посмертно) – радянський, український та вірменський кінорежисер, сценарист, композитор.

Для мене честь сьогодні нагородити справжніх легенд України. Ми прославляємо всіх тих, хто посилює наших воїнів, посилює їх щоденно та надихає. Це люди, які прославляють Україну, зміцнюючи нашу оборону й надихаючи всіх громадян України, – зазначив глава держави.

"Національна легенда України" – заснована у 2021 році відзнака президент, яка вшановує тих, хто з талантом і наполегливістю захищає незалежність та суверенітет України. Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю.

Традиційно цю нагороду вручають перед Днем незалежності України.

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна Рада України проголосувала у першому читанні за законопроєкт щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду російської федерації.

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