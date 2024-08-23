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До дня державного прапора біля Європарламенту розгорнули 30-метровий стяг України

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30-метровий стяг України - фото 1
30-метровий стяг України / EP

У п'ятницю, 23 серпня, в День державного прапора України, перед будівлею Європейського парламенту в Брюсселі на площі Солідарності розгорнули 30-метровий синьо-жовтий стяг.

У церемонії розгортання прапора взяли участь представники Європарламенту, Європейської комісії, представництва України при Європейському Союзі та члени української громади в Бельгії. Про це пише DW.

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За словами комісара Тьєррі Бретона, цей день є надзвичайно важливим для всіх в Європі.

Триває третій рік з початку жорстокого повномасштабного російського вторгнення в Україну. Але український народ продовжує демонструвати незламну волю до боротьби за свободу і незалежність. Тому я хотів би привітати стійкість і мужність українців, які з гідністю і рішучістю борються не лише за свою свободу, але й за демократію і цінності, які ми відстоюємо, – сказав він.

Бретон запевнив українців у подальшій непохитній підтримці з боку Євросоюзу. Він різко засудив навмисні атаки рф на мирних жителів і цивільні об'єкти в Україні.

Сигнал Москві – чіткий: ми мобілізуємо європейський оборонно-промисловий потенціал для підтримки України в довгостроковій перспективі. Ми також хочемо прискорити інтеграцію наших оборонних галузей в Європі та в Україні, – зазначив він.

Увечері 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України, перед будівлями інституцій ЄС піднімуть українські прапори та увімкнуть синьо-жовте підсвічування.

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Джерело: dw
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