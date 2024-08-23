Камала Гарріс запевнила, що підтримуватиме Україну у разі обрання її президенткою

Камала Гарріс виступила з промовою на з’їзді Демократичної партії у Чикаго після прийняття номінації як кандидата у президенти США. Радіо Максимум розповідає, що вона зазначила у своїй доповіді.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО. Про це вона заявила на зʼїзді Демократичної партії.

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У своїй промові вона нагадала, що за пʼять днів до того, як росія напала на Україну, вона зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським, щоб попередити його про плани росії щодо вторгнення.

Я допомагала мобілізувати понад 50 країн світу для захисту від путінської агресії, і як президент я твердо стоятиму на боці України й наших союзників з НАТО, – наголосила Гарріс.

Варто зазначити, що ЗМІ раніше повідомляли про "прохолодні" відносини між Камалою Гарріс та українським президентом Володимиром Зеленським. У матеріалі Time згадували, що віцепрезидентка ніколи не була в Україні, зокрема й після повномасштабного вторгнення. Хоча вона зустрічалась із українським президентом шість разів, востаннє – на полях Глобального саміту миру у Швейцарії в червні.

Цьогорічні президентські вибори у США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати її 47-го президента.

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