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Олександр Усик назвав свого нового суперника: перші деталі бою
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Український боксер Олександр Усик розповів про свого нового суперника на рингу, а також назвав дату бою. Детальніше читайте далі.
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик нарешті розповів про першу зустріч на рингу у суперважкій категорії. Щоправда, українець не одразу зумів правильно назвати прізвище суперника у коментарі SecondsOut, однак вже ознайомився із його стилем бою.
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"12 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю, Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Вдосталь", – відзначив український боксер, який вже попрощався зі своїми поясами у важкій вазі.
Відзначимо, що Тайрона Спонга називають непереможним нідерландцем, і з цим важко посперечатись, адже нещодавно цей молодий чемпіон з тайського боксу та кікбоксингу провів епічний бій з Джейсоном Міндом. За менш як два раунди Спонг відправив суперника у нокаут.
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