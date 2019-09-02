Олександр Усик назвав свого нового суперника: перші деталі бою

Український боксер Олександр Усик розповів про свого нового суперника на рингу, а також назвав дату бою. Детальніше читайте далі.

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик нарешті розповів про першу зустріч на рингу у суперважкій категорії. Щоправда, українець не одразу зумів правильно назвати прізвище суперника у коментарі SecondsOut, однак вже ознайомився із його стилем бою.

І ще: Ломаченко – Кемпбелл: реакція мережі на феєричний двобій

"12 жовтня. Мій суперник - Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю, Тайрон Спонг. Чи бачив я його бої? Вдосталь", – відзначив український боксер, який вже попрощався зі своїми поясами у важкій вазі.

Відзначимо, що Тайрона Спонга називають непереможним нідерландцем, і з цим важко посперечатись, адже нещодавно цей молодий чемпіон з тайського боксу та кікбоксингу провів епічний бій з Джейсоном Міндом. За менш як два раунди Спонг відправив суперника у нокаут.

Читайте також: Ломаченко – Кемпбелл: відео та огляд переможного бою українця