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УСИК – ДЖОШУА 2: результат та відео епічного поєдинку
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У ніч на 21 серпня український боксер Олександр Усик знову зустрівся з британцем Ентоні Джошуа. Хто ж переміг у реванші та як це було – дізнавайтесь далі.
Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели сенсаційний реванш у ніч на 21 серпня 2022 року в Джидді (Саудівська Аравія). Саме цей поєдинок був дуже напруженим, адже на кону стояли титули WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі у надважкій вазі. І перемогу отримав саме українець Олександр Усик, якому вдалось захистити пояси, пише Радіо MAXIMUM.
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Бій тривав всі 12 раундів, у яких боксери перехоплювали ініціативу один в одному. Хоч саме Джошуа доволі агресивно почав зустріч, але все ж саме Усик до кінця поєдинку демонстрував, хто ж саме тут сильніший. Тому за рішенням суддів українець здобув перемогу (113−115, 115−113, 116−112)
Тож зараз Олександр Усик поповнив свою скриньку 20 перемогами у 20 поєдинках, з яких 13 отримав завдяки нокаутам. Пишаємося нашим боксером і чекаємо на наступний його поєдинок. До слова, свою перемогу він присвятив Україні та наших захисникам!
Усик – Джошуа 2, відео реваншу 20.08.2022:
Повне відео бою можна побачити тут
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