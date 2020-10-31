УСИК – ЧІСОРА онлайн трансляція: дивитись бій 31 жовтня 2020

Бій Усик – Чісора відбудеться у ніч 31 жовтня у Лондоні. Боксер Олександр Усик вийде на ринг проти британця Дерека Чісори. Розповідаємо, коли і де дивитися бокс та на якому каналі буде онлайн-трансляція.

Бій Усик –​ Чісора відбудеться 31 жовтня о 23:00. Цей супербій мав пройти ще у травні, але планам завадив коронавірус. Також важливо, що на кону поєдинку не буде чемпіонських поясів. Переможець поєдинку отримає статусу обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO у суперважкій вазі.

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Коли і де дивитися бій Усик – Чісора

Місце бою: стадіон Вемблі (Лондон, Великобританія)

стадіон Вемблі (Лондон, Великобританія) Дата бою : 31.10.2020

31.10.2020 Коли дивитись онлайн: бокс стартує близько 23:00 за київським часом у суботу, 31 жовтня

бокс стартує близько 23:00 за київським часом у суботу, 31 жовтня Де буде онлайн-трансляція бою: у прямому ефірі поєдинок можна буде подивитися на сервісі MEGOGO (доступ за передплатою. Для перегляду підходять два тарифи: оптимальний (97 гривень), максимальний (197 гривень).

Дивитись онлайн бій Усик vs Чісора за пробною підпискою (ціна: 1 гривня)

*Якщо ви не плануєте купувати один з пакетів підписки надалі, підписку доведеться потім зупинити.

Олександр Усик проведе свій другий бій у суперважкій вазі та 18-й на профі-рингу. У всіх попередніх боях українець здобув перемоги. Дерек Чісора має 32 перемоги та 9 поразок.

Відео бою Усик vs Чісора додається, тому поки що дивіться найкращі нокаути обох боксерів:

До вашої уваги файткард вечора боксу 31 жовтня в Лондоні:

Усик – Чісора: Арум сумнівається, що українець зможе нокаутувати суперника