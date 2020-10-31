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Усик – Чісора: Арум сумнівається, що українець зможе нокаутувати суперника

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Усик проти Чісори - фото 1
Усик проти Чісори / gettyimages

Напередодні поєдинку між Олександром Усиком (17-0, 13 КО) і Дереком Чісорою (32-9, 23 КО) своїм прогнозом поділився промоутер Боб Арум.

Спеціаліст вірить в перемогу Олександра Усика, але сумнівається, що українець зможе змусити Чісору програти до закінчення всіх 12 раундів.

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Боб Арум - фото 432915
Боб Арум

"Знаю Усика особисто, я його великий шанувальник. Олександр чудовий боєць і я віддав би перевагу в поєдинку проти Чісори саме йому. Але, я не знаю, чи буде зупинка бою. Ми всі знаємо, яке сильне підборіддя у Чісори. Але я віддаю перевагу Усику. Думаю, він виграє бій", – наводить слова Арума Daily Mail.

Нагадаємо, Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. За плечима 33-річного українця 17 перемог в 17 боях. Бій з Чісорою стане для Олександра другим в суперважкому дивізіоні. Поєдинок відбудеться у Великобританії вже сьогодні, 31 жовтня.

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Джерело: dailymail
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