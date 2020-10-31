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Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою

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Усик – Чісора - фото 1
Усик – Чісора

Сьогодні відбудеться поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою. Дізнайтеся, хто фаворит цього запеклого двобою!

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,17, на виграш Чісори дають 5,00, а на нічию – 34,00.

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Ймовірність дострокової перемоги українця оцінюють у 2,10, на те що Чісора виграє нокаутом коефіцієнт 6,00. Букмекери вважають вельми ймовірною перемогу Усика за очками – 2,15, та не вірять у виграш рішенням суддів Чісори – 21,00.

Нагадаємо, бій Усик – Чісора відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 23:00. Днями український боксер Олександр Усик та британець Дерек Чісора пройшли процедуру зважування. Різниця між боксерами склала 17 кг. За результатами зважування, вага Усика становить 98,42 кг. Чісори 115,66 кг.

Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори відбудеться на стадіоні "Вемблі". Він стане для колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг) другим у надважкій вазі.

Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою - фото 432942

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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