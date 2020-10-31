На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою
-
- 34
Сьогодні відбудеться поєдинок між українським боксером Олександром Усиком і британцем Дереком Чісорою. Дізнайтеся, хто фаворит цього запеклого двобою!
Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,17, на виграш Чісори дають 5,00, а на нічию – 34,00.
І ще: Усик – Чісора: Арум сумнівається, що українець зможе нокаутувати суперника
Ймовірність дострокової перемоги українця оцінюють у 2,10, на те що Чісора виграє нокаутом коефіцієнт 6,00. Букмекери вважають вельми ймовірною перемогу Усика за очками – 2,15, та не вірять у виграш рішенням суддів Чісори – 21,00.
Нагадаємо, бій Усик – Чісора відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 23:00. Днями український боксер Олександр Усик та британець Дерек Чісора пройшли процедуру зважування. Різниця між боксерами склала 17 кг. За результатами зважування, вага Усика становить 98,42 кг. Чісори 115,66 кг.
Бій Олександра Усика проти Дерека Чісори відбудеться на стадіоні "Вемблі". Він стане для колишнього абсолютного чемпіона світу в крузервейті (до 90,7 кг) другим у надважкій вазі.
Це цікаво: Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
15:46Звуки Чорнобиля: Вагоновожатые зняли потужний кліп Касета у Зоні відчуження
-
15:17Apple втратила 100 мільярдів доларів через iPhone 12
-
14:44Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
13:44Топ-3 продуктів, що викликають зневоднення
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:19Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою
-
12:43Співачка Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
11:45Названі найкращі пейзажні знімки 2020 року: вражаючі кадри
-
11:15Каньє Вест зробив для Кім Кардашян дуже особливий подарунок
-
10:38Вчені попередили про шкоду дієтичних напоїв
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
09:49Усик – Чісора: Арум сумнівається, що українець зможе нокаутувати суперника
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:26Ці продукти здатні "заблокувати" процеси старіння
-
08:56Наталя Могилевська у сукні з глибоким декольте вразила шанувальників
-
08:32Toyota 1967 року продали майже за мільйон доларів
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
-
08:00Картинки на Хеловін 2020: прикольні привітання у листівках і страшні фото
- 30 жовтня
-
21:54Citroen добився заборони продавати Polestar 2 у Франції: що стало причиною цього
-
21:2131 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
20:46Stardust: дивіться трейлер фільму-біографії Девіда Бові
-
20:21DIRT 5: розробники випустили релізний трейлер популярної гри
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня
-
07:14Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року
- 27 жовтня
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами