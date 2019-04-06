Усик – Такам: коли українець знову вийде на ринг

Стало відомо, коли український боксер Олександр Усик вперше вийде у новій ваговій категорії на бій з Карлосом Такамом. Залишилось зовсім мало часу!

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн розповів, коли українець вперше побореться у суперважкій категорії. За його словами, вже 25 травня він зустрінеться на арені в американському місті Оксон-Хілл з камерунцем Карлосом Такамом. Попередній продаж квитків стартує вже з 10 квітня.

І ще: Конор Макгрегор повертається: нова заява бійця

Welcome to the land of giants! Undisputed P4P king @usykaa will make his heavyweight debut against @carlos_takam May 25 @MGMNatlHarbor live on @DAZN_USA in the USA and @SkySportsBoxing in the UK Here we go!! Tickets on pre sale on Wednesday - General sale on Thursday! pic.twitter.com/jQBKlKxshz — Eddie Hearn (@EddieHearn) 5 квітня 2019 р.

Нагадаємо, нещодавно 32-річний Олександр Усик (16-0, 12 КО) зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов'язала його битися з обов'язковим претендентом на цей пояс – Денисом Лебедєвим (32-2, 23 КО). Однак український чемпіон пояснив, що цей бій не відбудеться, тому що він вирішив переходити до суперважкої ваги. За останніми даними, наступним суперником Усика має стати камерунець Карлос Такама.

Читайте також: Ломаченко назвав ім'я найпріоритетнішого суперника