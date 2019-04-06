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Усик – Такам: коли українець знову вийде на ринг

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Дата бою Усик – Такам - фото 1
Дата бою Усик – Такам / instagram.com/usykaa

Стало відомо, коли український боксер Олександр Усик вперше вийде у новій ваговій категорії на бій з Карлосом Такамом. Залишилось зовсім мало часу!

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн розповів, коли українець вперше побореться у суперважкій категорії. За його словами, вже 25 травня він зустрінеться на арені в американському місті Оксон-Хілл з камерунцем Карлосом Такамом. Попередній продаж квитків стартує вже з 10 квітня.

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Нагадаємо, нещодавно 32-річний Олександр Усик (16-0, 12 КО) зазначив, що Всесвітня боксерська організація (WBA) зобов'язала його битися з обов'язковим претендентом на цей пояс – Денисом Лебедєвим (32-2, 23 КО). Однак український чемпіон пояснив, що цей бій не відбудеться, тому що він вирішив переходити до суперважкої ваги. За останніми даними, наступним суперником Усика має стати камерунець Карлос Такама.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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