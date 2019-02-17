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Усик – Повєткін: названа дата бою боксерів у суперважкій вазі

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Усик - Повєткін: дата бою - фото 1
Усик - Повєткін: дата бою / sport-express

Абсолютний чемпіон світу з боксу в напівважкій вазі Олександр Усик збирається провести наступний бій проти росіянина Олександра Повєткіна. Про це заявив промоутер українця Едді Гірн.

За інформацією видання, поєдинок пройде 18 травня у Чикаго. Для проведення бою Усик, який виступає у першій важкій вазі (до 90,71 кг), планує піднятися у суперважку вагу (понад 91 кг). Українець вже почав підготовку у США. Організацією можливого поєдинку займеться промоутер британського боксера Ентоні Джошуа Едді Гірн.

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Примітно, що Повєткін раніше ніколи не проводив бої на професійному рингу в США. В останньому поєдинку він програв Джошуа. Для російського боксера ця поразка стала другою у кар'єрі і першим нокаутом.

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Олександр Повєткін

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі. У листопаді 2018 року він захистив титул в бою з британцем Тоні Белью, відстоявши пояси Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської організації (WBO), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Міжнародної боксерської федерації (IBF). Після бою менеджер Усика заявив, що українець готовий змінити вагову категорію заради бою з британським важковаговиком Джошуа.

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Джерело: espn
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