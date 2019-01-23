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Цей нокаут Усика став найкращим у 2018 році

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Усик переміг у номінації "Нокаут року" - фото 1
Усик переміг у номінації "Нокаут року" / XSPORT.ua

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик став найкращим боксером 2018 року за версією Всесвітньої боксерської ради.

Також Усик переміг у номінації "Нокаут року" за бій з британцем Тоні Белью. Чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) переміг у номінації "Відкриття року".

І ще: Усик – Белью: дивіться відео бою 10 листопада 2018

Боєм 2018 року став поєдинок між екс-чемпіоном світу Тайсоном Ф'юрі (28-0, 18 КО) та чемпіоном WBC в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером (41-0, 39 КО). Окрім того, Ф'юрі переміг у номінації "Повернення року".

Цей нокаут Усика став найкращим у 2018 році - фото 303091
Всі номінації WBC за підсумками 2018 року:

  • Бій року – Уайлдер-Ф'юрі
  • Вибір фанів – Сауль Альварес
  • Тренер року – Едді Рейносо (тренер Сауля Альвареса)
  • Перспектива року – Тоні Йока
  • Повернення року – Тайсон Ф'юрі
  • Раунд року – 12-й раунд бою Рунгвісаі-Естрада
  • Шоу року – реванш Альвареса та Головкіна
  • Драматичний бій року – Стівенсон-Джек

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Джерело: boxingnews24
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