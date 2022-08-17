Усик – Джошуа 2: прогноз букмекерів на реванш

Реванш Олександра Усика проти Ентоні Джошуа відбудеться вже зовсім скоро, тож букмекери поділились попереднім прогнозом на бій. Деталі поєдинку та ставки щодо переможця дізнавайтесь далі.

Вже друга зустріч українця Олександра Усика з британцем Ентоні Джошуа запланована на суботу, 20 серпня. Поєдинок розпочнеться о 23:00 за київським часом, а його трансляція буде безплатною для українців, пише Радіо MAXIMUM.

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Букмекери вже приймають ставки щодо тривалості бою та потенційного переможця. Поки прогнозують, що зустріч завершиться з 7 по 10 раунд у випадку, якщо боксери не протримаються до кінця. Також очікується, що нокаути відбудуться у 6, 7, 8 або 9 раунді.

А от шанси на кінець бою вже у першому раунді найменш ймовірні та оцінюють коефіцієнтом 41,00. Для порівняння, тривалість у 12 раундів оцінюють коефіцієнтом 1,83.

The Sun

Де дивитись бій Усик – Джошуа 2:

На регіональних філіях телеканалу Суспільне, які доступні або в цифровому ефірі Т2 або на платформі MEGOGO (не потрібна підписка, тільки реєстрація).

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