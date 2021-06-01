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Усі версії iPhone 13 отримають флагманські камери: інсайдери
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Згідно з інформацією інсайдерів, компанія Apple перегляне політику поділу базових і Pro-моделей iPhone уже цьогоріч. Очікується, що всі майбутні новинки отримають камери з ідентичним набором технологій.
А ключовими відмінностями між топовими та доступними пристроями, як пише DigiTimes, стануть кількість сенсорів, габарити та частота оновлення зображення на дисплеї.
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Згідно зі звітом порталу, усі модифікації iPhone 13 отримають підтримку функції стабілізації зі зсувом сенсора, яка зараз реалізована тільки в iPhone 12 Pro Max. Ця опція дозволяє робити чіткіші фотографії при зйомці з рук і під час руху, компенсуючи тремтіння пристрою.
На підтвердження своєї заяви видання вказує на збільшений обсяг замовлень Apple на відповідні датчики зображення та приводи для механізмів камер. Раніше основними постачальниками вендора були японські компанії Mitsumi й Alps. Зараз же список охоплює ще й китайські Zhonglan Electronic Technology, JCT Electronics і GYZ Electronic Technology, а також тайванську Audix.
Усі iPhone 13 отримають топові камери, але залишиться різниця у кількості сенсорів
Також відомо, що Samsung уже почала виробництво 120-герцевих LTPO-панелей для майбутніх iPhone 13 Pro і 13 Pro Max. На молодших моделях серії будуть встановлюватися LTPS-матриці, які Apple замовила у компанії LG. Анонс оновленої лінійки фірмових флагманів очікується восени 2021 року.
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