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ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
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Дослідницька фірма Counterpoint склала рейтинг смартфонів, які найкраще продавалися за підсумками першого кварталу 2021 року. Аналітики визначили лідерів як за фактичною кількістю, так і за виторгом. Цікаво, що в обох категоріях лідери одні й ті ж.
Згідно з представленою статистикою, у першому кварталі 2021 року смартфоном, який продавався найбільше, став базовий iPhone 12 – 5% від усіх проданих пристроїв за звітний період.
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Далі за списком розташувалися iPhone 12 Pro Max (4%), iPhone 12 Pro (3%) і iPhone 11 (2%). Зі світу Android найпопулярнішою моделлю виявився бюджетний Redmi 9A (2%). Популярними також були Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21s і Samsung Galaxy A31. Як видно, при покупці Android-смартфонів користувачі здебільшого віддають перевагу доступним пристроям.
Якщо ж дивитися по виторгу від реалізованих за звітний період гаджетів, то лідером став iPhone 12 Pro, який заробив 12% від усіх грошей з продажів всіх смартфонів. З невеликим відривом розташувався iPhone 12 (11%), а на третьому місці – iPhone 12 Pro (9%). Таким чином, тільки три ці смартфони принесли Apple 32% від усіх проданих моделей у світі. Найприбутковішим Android-смартфоном виявився Samsung Galaxy S21 Ultra.
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