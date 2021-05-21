ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року

Дослідницька фірма Counterpoint склала рейтинг смартфонів, які найкраще продавалися за підсумками першого кварталу 2021 року. Аналітики визначили лідерів як за фактичною кількістю, так і за виторгом. Цікаво, що в обох категоріях лідери одні й ті ж.

Згідно з представленою статистикою, у першому кварталі 2021 року смартфоном, який продавався найбільше, став базовий iPhone 12 – 5% від усіх проданих пристроїв за звітний період.

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Далі за списком розташувалися iPhone 12 Pro Max (4%), iPhone 12 Pro (3%) і iPhone 11 (2%). Зі світу Android найпопулярнішою моделлю виявився бюджетний Redmi 9A (2%). Популярними також були Redmi 9, Samsung Galaxy A12, Redmi Note 9, Samsung Galaxy A21s і Samsung Galaxy A31. Як видно, при покупці Android-смартфонів користувачі здебільшого віддають перевагу доступним пристроям.

Якщо ж дивитися по виторгу від реалізованих за звітний період гаджетів, то лідером став iPhone 12 Pro, який заробив 12% від усіх грошей з продажів всіх смартфонів. З невеликим відривом розташувався iPhone 12 (11%), а на третьому місці – iPhone 12 Pro (9%). Таким чином, тільки три ці смартфони принесли Apple 32% від усіх проданих моделей у світі. Найприбутковішим Android-смартфоном виявився Samsung Galaxy S21 Ultra.

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