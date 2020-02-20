Усі в шоці: з'явились фото українців, яких евакуювали з Уханя

Літак із китайського Уханя вже приземлився в Харкові. Тепер евакуйованих у супроводі поліції відправлять у медцентр Нові Санжари, що на Полтавщині. І поки місцеві мешканці протестують, українці публікують фото із борта та діляться своїми історіями.

Загалом із Уханя, де виник спалах коронавірусу, евакуювали 45 українців та 26 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю). Вони, а також члени екіпажу SkyUp та супровідний мед персонал, проведуть 14 діб на карантині.

Це цікаво: Фото і відео санаторію Нові Санжари, де поселять українців із Китаю

Усіх 94 людей доправлять у закритий медичний центр Національної гвардії у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Місцеві мешканці продовжують блокувати дороги та протестувати проти розміщення евакуйованих українців у їхньому населеному пункті.

Фото українців на борту літака / ТСН

Журналіст Олександр Махов, який супроводжує евакуацію з Уханя, повідомляє, що весь екіпаж рятувальної місії шокований через протести. "Бортпровідники, пілоти та медики – всі добровольці, які полетіли забирати своїх. Бо Україна своїх не кидає. Позорище", – зазначив він, показавши фото із борта літака.

Фото евакуйованих українців / Oleksandr Makhov

За словами Махова, всі евакуйовані в нормі. Нагадаємо, що в Україну повернулись тільки здорові люди. Два тижні вони проведуть на карантині, аби впевнитись, що не заражені коронавірусом (максимальний інкубаційний період якого становить 14 діб).

Евакуйовані українці на борту літака / Oleksandr Makhov

Пасажири і екіпаж в порядку. З температурою нема нікого. Медики все контролюють. Втомлені, звичайно. Понад добу ніхто не спить. Документи вже підписані на обсервацію. Екіпаж літака – а їх було аж три екіпажі – справжні герої, – додав журналіст.

Oleksandr Makhov

Документ про згоду на карантин / Oleksandr Makhov

В інтерв'ю ВВС мама українки Вікторії, яка повернулась з Китаю, розповіла про ситуацію на борту зі слів доньки. Вона повідомила, що під час перельоту все було спокійно – евакуйовані відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував. При цьому жінка наголосила, що дочці погрожували: "Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди".

Вікторії погрожують через її повернення з Китаю / bbc.com

Відзначимо, що евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Як запевнив президент Володимир Зеленський, протягом двох тижнів це буде найбільш охоронюваний об'єкт у країні.

Санаторій у Санжарах

Також наголошуємо, що коронавірус не такий небезпечний: від нього видужує 98% хворих. При цьому 80% інфікованих переносять хворобу із легкими симптомами.

Правда про коронавірус / maximum.fm

Читайте також: Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю