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Чому НЕ варто розводити паніку через евакуацію українців з Китаю: спростовуємо міфи
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Незабаром з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, евакуюють українців. Одразу після прибуття їх помістять у спеціально облаштовану лікарню, та куди саме – влада мовчить. Жителі міст України вже розводять паніку, хоч підстав для цього НЕМАЄ.
У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що розглядають 4 місця, куди можуть помістити повернених з Уханя українців. Точної локації у відомстві не назвали, проте мешканці деяких міст України вже розпочали протести, аби евакуйованих людей не поселяли саме в їхніх населених пунктах. На Тернопільщині, наприклад, заблокували дорогу, а у Львові облаштували барикади навколо лікарні.
Блокпост в Тернопільській області:
Свої дії протестувальники пояснюють фейками та стереотипами, які не відповідають дійсності.
По-перше, в Україну повернуться лише здорові люди! Здебільшого, це – студенти, які навчалися в Китаї. Залишатись в Ухані для них небезпечно, тож влада зобов'язана допомогти своїм громадянами. Зрештою, і решта жителів України мали б підтримати своїх співгромадян, які потрапили в пастку, а не шкодити їм.
Загалом в Україну повернеться до 50 українців і близько 36 іноземців.
По-друге, 14 діб евакуйовані українці проведуть в ізоляції, за станом їхнього здоров'я будуть пильно стежити медики, а в разі необхідності – проводити лікування. На додачу, перед евакуацією в усіх пасажирів перевірять температуру тіла і не допустять на борт літака тих, у кого вона становитиме 37,2 і більше градусів. Усі члени екіпажу та супроводжуючі перебуватимуть у костюмах біозахисту.
Літак пройде складну процедуру дезінфекції, що включає навіть заміну повітряних фільтрів. Усі відходи будуть спалені.
Приміщення з евакуйованими будуть цілодобово охороняти: 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України утворять подвійне кільце захисту, охорони та знезараження.
По-третє, коронавірус не такий небезпечний: від нього видужує 98% хворих. При цьому 80% інфікованих переносять хворобу із легкими симптомами, у зоні ризику – люди старшого віку та ті, хто вже має хронічні захворювання органів дихання, діабет, гіпертонію. Діти заражаються дуже рідко.
Тож годі блокувати дороги та будувати блокпости, краще дбайте про своє здоров'я, вчасно вакцинуйтесь та ходіть до лікаря.
Меми про паніку українців щодо евакуації з Уханя:
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