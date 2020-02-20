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Нові Санжари: фото і відео санаторію, де поселять українців із Китаю
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Літак з евакуйованими українцями з китайського Уханя, де виник спалах коронавірусу, приземлився в Харкові. Тепер людей мають перевезти у закритий медичний центр Національної гвардії у селищі Нові Санжари на Полтавщині. Дивіться фото і відео закладу!
Нові Санжари – селище міського типу в Полтавської області з населенням близько 8 тисяч осіб. Санаторій Нацгвардії, куди мають поселити українців з Уханя, розташований на околиці селища. Про те, що саме туди поселять евакуйованих, стало відомо тільки вранці 20 лютого, однак місцеві мешканці ще звечора влаштували протест проти карантину в їхньому селищі.
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Люди перекрили дороги та заявляють, що будуть "палити шини та лягати під колеса", аби не пропустити транспорт із евакуйованими українцями. Між місцевими та поліцейськими відбулись сутички, однак президент Володимир Зеленський запевнив, що медичний центр буде повністю ізольований та переведений "на суворий режим бактеріологічної безпеки".
Також нагадаємо, що наразі всі евакуйовані – здорові. Вони проведуть 14 діб на карантині, оскільки саме такий інкубаційний період у коронавірусу. Поселять людей у медцентрі Національної гвардії України "Нові Санжари". Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, заклад готовий прийняти українців.
"Під час карантину за ними будуть доглядати кваліфіковані лікарі та медсестри. Істерія, яка роздмухується зараз окремими особами, скоро закінчиться. А декому, можливо, стане соромно за те, що вони закликали не приймати на Батьківщині своїх співгромадян", – додав Геращенко. Він також показав фото закладу, де розмістять евакуйованих людей:
У мережі також є відео про медичний центр "Нові Санжари":
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