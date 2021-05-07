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Усі обговорюють перемогу Анни Богдан на проєкті Холостяк ще до завершення шоу

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Холостяк-11 - фото 1
Холостяк-11 / instagram

У мережі активно обговорюють перемогу Анни Богдан на проєкті Холостяк. Після спілкування Михайла Заливака з фанами в інстаграмі, останні зробили висновки щодо переможниці шоу.

Учасниця проєкту Холостяк Анна запам'яталася глядачам як ексдружина Андрія Богдана, колишнього керівника Офісу Президента. Про це пише life.nv.

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Днями у підписі до нових опублікованими фото головний холостяк країни Михайло Заливако запропонував фоловерам поставити йому питання в коментарях. Люди цікавилися, як склалися його стосунки з переможницею проєкту після його завершення.

Михайло не став приховувати, що зараз він закоханий і щасливий. При цьому багато хто зазначив у коментарях, що переможницею стала Аня.

Усі обговорюють перемогу Анни Богдан на проєкті Холостяк ще до завершення шоу - фото 458460

Усі обговорюють перемогу Анни Богдан на проєкті Холостяк ще до завершення шоу - фото 458461

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