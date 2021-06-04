Усі моделі iPhone 13 з маленькою монобровою показали на рендерах

Незадовго до конференції WWDC 2021 у соціальній мережі Weibo з'явилася серія реалістичних рендерів відразу чотирьох версій майбутнього флагмана. Дивіться, як можуть виглядати новенькі iPhone 13.

Дизайнер, котрий опублікував їх, стверджує, що зображення ґрунтуються на актуальних інсайдерських відомостях. І з високою часткою вірогідності демонструють фінальний зовнішній вигляд гаджетів, пише MyDrivers.

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Якщо вірити джерелу, при створенні нових iPhone Apple буде дотримуватися тієї ж дизайнерської концепції, що й у поточному поколінні фірмових смартфонів. Корпуси усіх версій отримають плоскі бічні грані, а розташування об'єктивів основного модуля практично не зміниться. Головною відмінністю новинок від попередників стане просунутіший набір сенсорів камер.

Найпомітнішою зміною у дизайні iPhone 13 буде зменшений по ширині розмір вирізу для селфі-датчика та системи розпізнавання обличчя Face ID. Крім того, габарити блоку камер iPhone 13 Pro Max будуть більшими, ніж в інших представників серії. За непідтвердженою інформацією, тільки топова версія смартфона отримає збільшений розмір датчиків зображення та світлосильну діафрагму.

Анонс оновленої серії iPhone очікується восени поточного року.

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