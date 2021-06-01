Чому не варто поспішати оновлювати свій iPhone 11 та iPhone 12 до iOS 14.6

Після випуску iOS і iPadOS 14.6 деякі користувачі почали повідомляти про те, що їх пристрої дуже швидко розряджаються. Один з користувачів пише про швидкий розряд iPhone 11 Pro і Apple Smart Cover.

Відразу після оновлення заряд iPhone 11 Pro впав до 2%, а заряд Apple Smart Cover знизився до 15%. Зазвичай заряд смартфона залишається повним після оновлення, а Apple Smart Cover розряджається до 20% після 15-годинного робочого дня без під'єднання до мережі, передає MacRumors.

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Згідно з повідомленнями на форумах, проблема стосується усіх пристроїв, незалежно від стану конкретної батареї. Ще один користувач заявив, що iPhone 12 Pro не тільки почав розряджатися швидше, ніж зазвичай, але й перегріється при запущеному Safari. Аналогічні повідомлення надійшли від власників iPhone 12 mini.

"Так, я оновив свій iPhone 12 mini з 14.2 до 14.6 пару днів назад. Вранці я користувався смартфоном протягом декількох хвилин, як раптом заряд впав майже до нуля, а сам смартфон сильно нагрівся", – розповів один з власників гаджетів.



Оновлення до iOS 14.6 катастрофічно розряджає деякі iPhone

Якщо проблема дійсно пов'язана з програмним забезпеченням, Apple може випустити патч для iOS 14.6 або ж відкласти виправлення для iOS 14.7, яка наразі перебуває у стадії бета-тестування.

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