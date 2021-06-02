Apple оснастить iPhone 13 Pro ще більшим акумулятором: інсайдери

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station опублікував нові відомості про прийдешню серію флагманських смартфонів Apple. Він стверджує, що від попередників гаджети відрізнятимуться збільшеною місткістю акумулятора – і навіть навів відповідні цифри.

Відповідно до джерела, ключовий параметр акумуляторів новинок "виросте" від 8% до 18% у порівнянні з поточним поколінням. Так, компактний iPhone 13 mini отримає батарею на 2406 мАг, натомість його попередник має акумулятор місткістю 2227 мАг, пише PhoneArena.

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Батареям iPhone 13 і 13 Pro інсайдер приписує збільшення місткості на 10% (до 3095 мАг), а 13 Pro Max додасть цілих 18% – до 4352 мАг.

Необхідність таких змін імовірно викликана досвідом використання 5G-модемів у серії iPhone 12, представники якої поступаються попередникам в автономності.

Очікується, що новинки також отримають дисплеї ProMotion, здатні автоматично підлаштовувати частоту оновлення кадрів під певні завдання. На енергоефективність нових пристроїв, за чутками, також вплине впровадження функції Always On Display.

При цьому мережеві джерела прогнозують, що збільшення місткості акумуляторів не позначиться на габаритах смартфонів завдяки оптимізації їх внутрішньої конструкції.

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