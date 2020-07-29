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У мережі з'явилося відео, як принцеса Анна вчила 94-річну Єлизавету II спілкуватися в Zoom

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У мережі з'явилося відео, як принцеса Анна вчила 94-річну Єлизавету II спілкуватися в Zoom - фото 1

Принцеса Анна, якій в серпні виповниться 70 років, допомогла своїй матері Єлизаветою II освоїти сучасні засоби зв'язку. З її допомогою королева зробила перший публічний відеодзвінок.

Так, у Twitter опублікований фрагмент відео, на якому принцеса Анна спілкується з королевою Єлизаветою II онлайн. Це частина майбутнього документального фільму, який вийде на британському каналі ITV, що присвячений 70-річчю єдиній дочці королеви.

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На відео принцеса Анна уточнює у королеви: "Ти бачиш всіх? На твоєму екрані має бути видно шість осіб". А коли королева відповіла: "Так, але я бачу чотирьох", принцеса пожартувала: "Взагалі-то, я тобі не потрібна. Ти і так знаєш, як я виглядаю!".

Відео поділився на своїй сторінці в Twitter Кріс Шип, редактор ITV, що займається питаннями королівської сім'ї. Ця робоча зустріч королеви Єлизавети відбулася ще на початку червня. З того часу британський монарх зробила безліч робочих зустрічей онлайн.

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Джерело: dailymail
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